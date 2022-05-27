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15 минут назад

Названо растение, быстро снижающее уровень сахара в крови

Letidor.ru

Сахарный диабет стоит на восьмом месте в списке заболеваний, от которых умирает больше всего людей в мире. Врачи рекомендуют соблюдать простые правила профилактики опасной болезни — следить за весом и правильным питанием, уделять должное внимание физическим нагрузкам. Как быстро снизить уровень сахара в крови, читайте в нашей новости.

Названо растение, быстро снижающее уровень сахара в крови
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Наиболее полезный продукт для диабетиков назвал нутрициолог Джефф Тарадей, по мнению специалиста необходимо включить в рацион мангольд. Побеги свеклы содержат особые растительные соединения, которые способны влиять на уровень сахара в крови.Мангольд также может помочь снизить уровень глюкозы в крови благодаря высокому содержанию клетчатки. Она помогает замедлить пищеварение, что снижает скорость всасывания сахара в кровь.

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