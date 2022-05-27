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5 минут назад

Как дневной сон улучшит вашу память

Ferra.ru

Память можно улучшить не только при помощи разгадывания кроссвордов или правильного питания. Есть ещё один вид деятельности, который может помочь. И это сон в дневное время.

Как дневной сон улучшит вашу память
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Сары Медник, дневной сон может быть таким же полезным для организма, как и полноценный ночной. Благодаря тому, что вы спите днём, у вас улучшается способность контролировать эмоции, вы становитесь более внимательными и избавляетесь от сонливости.

Также при сравнении людей, которые спали в дневные часы, с теми, кто отказывался этого сна, выяснилось, что у первых память была лучше. Вообще самое важное при этом - качество сна, добавляет специалист.

Ещё существует фаза сна, которая считается наиболее полезной для развития мозга, в том числе внимания и памяти. Это вторая стадия, составляющая примерно 60 процентов от всего периода сна. Причём этот эффект сохраняется даже во время короткого 20-минутного сна, но в идеале (для лучшего запоминания) нужно спать 60 минут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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