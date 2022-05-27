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1 час назад

Психолог назвала неожиданную пользу объятий для здоровья

Lenta.ru

Психолог, сертифицированный специалист по арт-терапии Марина Шастова назвала неожиданную пользу объятий для здоровья. По ее словам которые приводит Пятый канал, такой эмоциональный жест может не только подарить приятные эмоции, но и позволит снизить риск развития серьезных болезней.

Психолог назвала неожиданную пользу объятий для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шастова объяснила, что долгие объятия способствуют выработке целого комплекса гормонов, среди которых — серотонин, снижающий риск развития болезней сердца и сосудов, помогающий бороться с лишним весом, улучшающий настроение, укрепляющий иммунитет и продлевающий жизнь. Также во время объятий выделяется гормон дофамин, который, как отметила психолог, помогает сохранять спокойствие, способствует повышению мотивации и хорошему настроению.

Кроме того, при долгих объятиях, по словам специалиста, вырабатывается большое количество гормона счастья эндорфина, который помогает снизить болевые ощущения, и гормона любви окситоцина, благодаря которому у человека снижается уровень стресса, укрепляется иммунная система, появляется чувство спокойствия и удовлетворенности.

«Объятия стимулируют наш мозг вырабатывать необходимые гормоны. Человек, который лишен телесных контактов, чаще замыкается в себе и более склонен к депрессии»,

— заключила Шастова.

Здоровье,
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