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1 час назад

Врач предупредил об опасности для глаз сна в контактных линзах

Lenta.ru

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил россиянам об опасности ночного сна в контактных линзах. Его слова передает издание News.ru.

Врач предупредил об опасности для глаз сна в контактных линзах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик предупредил, что для сохранения здоровья глазам необходимо нормальное питание, главным условием которого является доступ кислорода к роговице. Однако ночью, когда веки опускаются, доступ кислорода извне сокращается. Тогда, как отметил Куренков, глаза начинают получать питание за счет кровеносной сети, а не снятые перед сном линзы мешают процессу, поскольку сдавливают эти сосуды. В итоге необходимые вещества не поступают к органу в должном количестве, что может привести к развитию опасных болезней.

Кроме того, врач сказал, что без вреда для здоровья человек может носить контактные линзы лишь в течение ограниченного периода времени. По его словам, через 10 лет после перехода на линзы пациенты с плохим зрением либо возвращаются к очкам, либо делают рефракционную операцию.

Здоровье,
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