Врач предупредил об опасности для глаз сна в контактных линзах

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил россиянам об опасности ночного сна в контактных линзах. Его слова передает издание News.ru.

Медик предупредил, что для сохранения здоровья глазам необходимо нормальное питание, главным условием которого является доступ кислорода к роговице. Однако ночью, когда веки опускаются, доступ кислорода извне сокращается. Тогда, как отметил Куренков, глаза начинают получать питание за счет кровеносной сети, а не снятые перед сном линзы мешают процессу, поскольку сдавливают эти сосуды. В итоге необходимые вещества не поступают к органу в должном количестве, что может привести к развитию опасных болезней.