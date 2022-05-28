Психиатр рассказала, как распознать симптомы депрессии

В России резко вырос спрос на антидепрессанты. С февраля по апрель россияне потратили на эти препараты больше 2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каковы симптомы депрессии, как она возникает, чем грозит и как от нее избавиться, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала врач-психиатр, психотерапевт клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

Фото: Мир24 Мир24

– По данным экспертов фармрынка, пик спроса на антидепрессанты пришелся на конец февраля. В первую неделю первого весеннего месяца марта было продано почти в 4,5 раза больше этих препаратов, чем в среднем обычно бывает. В чем, на ваш взгляд, причина происходящего?

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Александра Кадрова: Депрессивные расстройства, действительно, участились в последнее время. Это связано с известными событиями, многие люди в этих условиях дезадаптировались. Также постковидный синдром, в структуре которого также существует тревожная, депрессивная симптоматика, и который переносили практически все переболевшие.

– Получается, что то, что пишут некоторые СМИ о начале массовых депрессий, это не то чтобы сенсация, врачи и специалисты к этому были готовы?

Александра Кадрова: Сам термин массовой депрессии не совсем корректен. В целом, надо сказать, что, по данным ВОЗ, около 5% населения Земли страдает депрессивными расстройствами. И это не так уж и мало. И в последнее время эти случаи, конечно, участились. Но о какой-то депрессии, скажем так, не совсем корректно говорить. Тем более это только нагнетает тревогу в обществе.

– То есть, получается, такие публикации способствуют развитию новых депрессий?

Александра Кадрова: В целом да, в некоторой степени.

– Тогда давайте о медицинской части вопроса. Что такое депрессия, что это за заболевание, какие у нее симптомы? Человек может сам себе поставить диагноз, что вот у меня, похоже, депрессия?

Александра Кадрова: Депрессия – это психическое расстройство, которое в своем классическом варианте характеризуется так называемой депрессивной триадой. Это снижение настроения, психическая заторможенность, то есть замедление когнитивных процессов, и моторная заторможенность, то есть снижение продуктивности в быту, становится тяжело заниматься какими-то повседневными делами.

Насчет самостоятельной диагностики, как и в случае с любыми другими заболеваниями, этим, конечно, заниматься не стоит, нужно доверить диагностику специалистам. Еще нужно сказать, что само по себе ситуационно сниженное настроение, какая-то тревога, беспокойство, опять-таки, ситуационные, еще не являются симптомами и признаками депрессии. Лучше всего, конечно, обратиться к врачу для диагностики и для последующего лечения, если это действительно необходимо.

– Если человек не специалист, то он вполне может перепутать затяжной стресс с какой-то уже болезненной депрессией, так получается?

Александра Кадрова: У нас принято в целом называть сниженное настроение депрессией. Мы очень часто можем услышать от коллег, друзей: «Вот, у меня депрессия, ничего не клеится, настроения нет». Хотя на самом деле это, конечно, не является таким серьезным психическим расстройством, это действительно какой-то ситуационный стресс.

– Если посмотреть на жизнь современного человека, особенно если это большой город, мегаполис миллионный, то он живет в постоянном напряжении. Он много работает, мало спит, часто нервничает. А в какой момент такая естественная усталость, может быть, нервозность, переходит именно в стадию депрессии?

Александра Кадрова: Опять же, нельзя сказать, что именно нервозность и усталость переходят в депрессию. Нервозность, усталость, нарушения сна – это все, скорее, является симптомами депрессии. Но да, как вы сказали, мы действительно живем в таких стрессовых условиях, постоянно о чем-то тревожимся, постоянно сталкиваемся с какой-то неудовлетворенностью своих потребностей. Действительно, в этих условиях депрессия может развиться. Но еще раз хочу сказать, что за диагностикой лучше обращаться к врачу.

– Но тут логичный вопрос, как часто люди со своим подозрением на депрессию приходят к специалистам, Потому что до сих пор живет эта старая народная аксиома, что, если ты пошел к психиатру, значит ты точно сумасшедший. Но ведь человек просто приходит проверить, а все ли в порядке?

Александра Кадрова: Да, вы совершенно правы, психиатрия, особенно в нашей стране, очень стигматизирована, у нас не принято обращаться к психиатру, к психотерапевту. Это стыдно, это связано с такими представлениями – если меня поставят на учет, мне потом не дадут права на автомобиль, я потом не смогу найти нормальную работу? На самом деле, это все мифы. Более того, понятия «психиатрический учет» уже 20 лет не существует. И наблюдение, которое осуществляет психиатр или психотерапевт, направлено сугубо на благо пациента, а не для того, чтобы его как-то стигнатизировать и лишить каких-то возможностей в жизни. Поэтому к психиатру обращаются реже, чем это нужно делать в принципе. И, к сожалению, зачастую, когда симптомы уже получили значительное развитие, и само лечение требует больших ресурсов и времени, каких-то медикаментозных назначений. Напротив, если человек обращается к специалисту как можно раньше, можно обойтись малой кровью, психотерапевтическими воздействиями, минимальным назначением медикаментов, что, в общем-то, будет комфортнее и для самого пациента.

– Но тут и такая есть, может, тоже легенда, заблуждение. Существует два мнения по поводу того, как лечить депрессию. Одни считают, что есть врачи, есть антидепрессанты, и пьют эти антидепрессанты, надеясь, что все пройдет и больше ничего делать не надо. Другие, наоборот, избегают любых лекарств, назначенных психиатром, мол: «Я подсяду на эти антидепрессанты, и без них мне все время будет плохо, я буду всю оставшуюся жизнь их принимать». Получается, не правы все?

Александра Кадрова: Да. Потому что, во-первых, антидепрессанты, действительно, помогают. Мы говорим о тех случаях, когда назначения антидепрессантов оправданы и имеют смысл. Антидепрессанты помогают существенно уменьшить симптомы депрессии. А когда-то требуется еще дополнительно психотерапия, когда-то, на самом деле, достаточно и одних медикаментозных назначений.

Такое отношение к лекарствам, которые используются в психиатрии, это, опять же, стигма. Антидепрессанты не вызывают так называемой химической лекарственной зависимости. Антидепрессанты можно достаточно безболезненно отменять, когда симптомы купированы, что немаловажно, когда врач сочтет, что это можно и пора делать. И при грамотной ступенчатой отмене никаких побочных эффектов, никакого синдрома отмены не развивается. Поэтому бояться антидепрессантов не надо, как не надо бояться в целом приема лекарств. Когда у нас повышается давление или болит голова или какие-то симптомы гастрита обострятся, мы же принимаем лекарства и осознаем, что это идет нам на пользу. То же самое и с антидепрессантами.

– То есть я правильно понял, что депрессия – болезнь, но она излечима? А не так, что привязалась, и теперь всю жизнь с ней проходишь?

Александра Кадрова: Существует два вида депрессии. Эндогенная вызвана именно биохимическими нарушениями в мозге. Такая депрессия, в общем-то, имеет достаточно затяжной характер. И бывает депрессия, вызванная адаптационными расстройствами. Депрессивные расстройства, которые вызваны каким-то стрессом, триггерным фактом, событием в жизни, которое мешает нам дальше функционировать и радоваться жизни. Такое расстройство можно купировать раз и навсегда, и в последующем человек не будет нуждаться в каких-то медикаментозных назначениях.

Если мы говорим про первую, эндогенную депрессию, то с помощью медикаментов можно достичь достаточно качественную длительную ремиссию, когда человек длительное время будет достаточно хорошо себя чувствовать, не принимая лекарств, сможет функционировать в социуме, в семье и так далее.

– То есть все упирается в то, что нужно обратится к специалисту как можно раньше, чтобы диагностировать. А может быть есть методы профилактики, чтобы не допустить возникновение депрессии?