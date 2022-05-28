Какие проблемы со здоровьем можно сном

Сон – естественный и необходимый процесс для организма.
Днем человек тратит много сил и энергии на работу, учёбу, хобби, спорт и развлечения. Чтобы восстановить силы и не допустить сбоя в работе организма, нужно качественно выспаться.
Во сне человек не только отдыхает, но и восстанавливается.
Днем мы тратим много ресурсов на поддержание организма – ходьба, движения, поднимание рук и ног. Работают все системы жизнеобеспечения – дыхание, пищеварение, мозговая деятельность и т.д. И только во сне человек может полноценно отдохнуть.
Учеными подмечено, первый признак сбоя работы в организме человека – сонливость.
А значит, большинство недугов от недостатка сна. Если вовремя не обратить на это внимание, можно загнать себя в ловушку. Ведь в плохом самочувствии не получится качественного сна, и человек вновь не выспится. И так по кругу.
По статистике каждый четвертый человек испытывает проблемы со сном. Часто мы пытаемся исправить это с помощью успокоительных таблеток и снотворных сиропов. Но причину нужно решать комплексно.
Человек проводит во сне треть своей жизни.
Это немного, но и немало. Это норма для поддержания здоровья. В зависимости от возраста нам нужно разное количество времени на сон. Малыши спят практически целый день, а чем старше становятся – тем больше бодрствуют.
Взрослому человеку необходимо 7-8 часов качественного сна, чтобы организм работал без сбоев и переутомления.
Во время сна полностью отдыхает вся костно-мышечная система – позвоночник, мышцы, хрящи.
При полном расслаблении проходят защемления, растяжения, крепатура после тренировки. Конечно, в серьезных случаях одним сном не вылечишься, но этот способ не стоит игнорировать.
Во сне замедляется кровоток и сердцебиение. Организм переходит в экономичный режим. Кровь очищается, сосуды расширяются. Налаживается сердечный ритм. Наутро у вас пройдут головные боли, а также пройдет однодневный курс профилактики тромбофилии.
Полноценный и регулярный сон способствует повышению активности, трудоспособности и улучшению настроения.
Качественный сон улучшает работу нервной системы. Если весь день вы находитесь в стрессе, то после качественного спящего режима напряжение значительно убавится.
Во сне происходит «перезапуск» иммунных клеток. И если человек болеет, то после сна наступает облегчение. Причина этого – Т-клетки, которые получают заряд энергии, пока человек спит, а значит, наутро функционируют лучше и способствуют выздоровлению.
Главное условие «исцеляющего» сна – его качество. Ученые доказали, что сон в разное время воспринимается по-разному. Существует такое понятие, как «ценность сна».
Если это учитывать, то можно выспаться гораздо быстрее, чем вы думаете:
С 19.00 до 20.00 ценность одного часа сна составляет 7 часов. С 20.00 до 21.00 – 6 часов. С 21.00 до 22.00 – 5 часов. С 22.00 до 23.00 – 4 часа. С 23.00 до 24.00 – 3 часа. С 00.00 до 1.00 – 2 часа. С 1.00 до 2.00 – 1 час. С 1.00 до 3.00 – 30 минут. 00 до 4.00 – 15 минут С 4.00 до 5.00 – 7 минут С 5.00 до 6.00 – 1 минута
Далее сон бессмысленный. Если вы засыпаете после часу ночи, то не удивляйтесь, что в 8.00 проснуться будет тяжелой задачей.
Сон – важная часть нашей жизни. Не стоит урезать режим покоя, чтобы впоследствии не навредить своему организму. Спите! И будьте здоровы!