Какие проблемы со здоровьем можно сном

Сон – естественный и необходимый процесс для организма.

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Днем человек тратит много сил и энергии на работу, учёбу, хобби, спорт и развлечения. Чтобы восстановить силы и не допустить сбоя в работе организма, нужно качественно выспаться.

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Важность сна для организма человека

Во сне человек не только отдыхает, но и восстанавливается.

Днем мы тратим много ресурсов на поддержание организма – ходьба, движения, поднимание рук и ног. Работают все системы жизнеобеспечения – дыхание, пищеварение, мозговая деятельность и т.д. И только во сне человек может полноценно отдохнуть.

Учеными подмечено, первый признак сбоя работы в организме человека – сонливость.

А значит, большинство недугов от недостатка сна. Если вовремя не обратить на это внимание, можно загнать себя в ловушку. Ведь в плохом самочувствии не получится качественного сна, и человек вновь не выспится. И так по кругу.

По статистике каждый четвертый человек испытывает проблемы со сном. Часто мы пытаемся исправить это с помощью успокоительных таблеток и снотворных сиропов. Но причину нужно решать комплексно.

Сколько нужно спать, чтобы высыпаться?

Человек проводит во сне треть своей жизни.

Это немного, но и немало. Это норма для поддержания здоровья. В зависимости от возраста нам нужно разное количество времени на сон. Малыши спят практически целый день, а чем старше становятся – тем больше бодрствуют.

Взрослому человеку необходимо 7-8 часов качественного сна, чтобы организм работал без сбоев и переутомления.

Качественный сон решает все

Температура в комнате не должна быть высокой. Оптимально 20-22 градуса. Лучше укрыться теплым одеялом, но дышать свежестью.

Удобная поверхность для сна. Не сильно мягкая, в меру жесткая, но главное – ровная.

Полный «блэк-аут». Чем меньше света в комнате, тем качественнее сон.

Тишина. Мозг даже во сне реагирует на посторонние шумы, поэтому о качественном сне при включенном телевизоре можно забыть.

Влажность воздуха. Если в комнате слишком сухой воздух, то к утру слизистые носа пересыхают, и это приносит дискомфорт. Чтобы набраться сил и восстановиться во сне, спать нужно правильно:

Какие недуги можно излечить сном?

Во время сна полностью отдыхает вся костно-мышечная система – позвоночник, мышцы, хрящи.

При полном расслаблении проходят защемления, растяжения, крепатура после тренировки. Конечно, в серьезных случаях одним сном не вылечишься, но этот способ не стоит игнорировать.

Во сне замедляется кровоток и сердцебиение. Организм переходит в экономичный режим. Кровь очищается, сосуды расширяются. Налаживается сердечный ритм. Наутро у вас пройдут головные боли, а также пройдет однодневный курс профилактики тромбофилии.

Полноценный и регулярный сон способствует повышению активности, трудоспособности и улучшению настроения.

Качественный сон улучшает работу нервной системы. Если весь день вы находитесь в стрессе, то после качественного спящего режима напряжение значительно убавится.

Во сне происходит «перезапуск» иммунных клеток. И если человек болеет, то после сна наступает облегчение. Причина этого – Т-клетки, которые получают заряд энергии, пока человек спит, а значит, наутро функционируют лучше и способствуют выздоровлению.

Когда лечь спать, чтобы выспаться

Главное условие «исцеляющего» сна – его качество. Ученые доказали, что сон в разное время воспринимается по-разному. Существует такое понятие, как «ценность сна».

Если это учитывать, то можно выспаться гораздо быстрее, чем вы думаете:

С 19.00 до 20.00 ценность одного часа сна составляет 7 часов. С 20.00 до 21.00 – 6 часов. С 21.00 до 22.00 – 5 часов. С 22.00 до 23.00 – 4 часа. С 23.00 до 24.00 – 3 часа. С 00.00 до 1.00 – 2 часа. С 1.00 до 2.00 – 1 час. С 1.00 до 3.00 – 30 минут. 00 до 4.00 – 15 минут С 4.00 до 5.00 – 7 минут С 5.00 до 6.00 – 1 минута

Далее сон бессмысленный. Если вы засыпаете после часу ночи, то не удивляйтесь, что в 8.00 проснуться будет тяжелой задачей.