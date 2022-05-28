Назван безопасный вид спорта для людей с больными суставами

При проблемах с суставами подход к спорту должен быть очень аккуратным.
Больные суставы приносят людям немало неудобств, но при желании не должны являться поводом для сидячего образа жизни.
Двигаться, проявлять какую-то активность все равно нужно – но с определенной мерой осторожности.
Например, врач ортопед-травматолог Сергей Дедов считает, что любые виды физической нагрузки при проблемных суставах необходимо корректировать с лечащим врачом.
Но практически идеальным видом спорта в такой ситуации является скандинавская ходьба. Помимо этого могут принести пользу плавание и йога.