Назван безопасный вид спорта для людей с больными суставами

При проблемах с суставами подход к спорту должен быть очень аккуратным.

Фото: Inc-News Inc-News

Больные суставы приносят людям немало неудобств, но при желании не должны являться поводом для сидячего образа жизни.

Двигаться, проявлять какую-то активность все равно нужно – но с определенной мерой осторожности.

Например, врач ортопед-травматолог Сергей Дедов считает, что любые виды физической нагрузки при проблемных суставах необходимо корректировать с лечащим врачом.