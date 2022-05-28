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1 час назад

Как с помощью привычки «заедать стресс» можно улучшить здоровье

Ferra.ruиещё 4

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как людям, которые находятся в состоянии стресса, неразделённой любви, испытывающим чувство нереализованности, может помочь привычка «заедать стресс».

Как, заедая стресс, можно улучшить здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Еда — первое средство, влияющее на центры удовольствия, благодаря чему человек начинает испытывать приятные, позитивные эмоции. Но есть нужно такие продукты, которые являются источником магния и витаминов группы В.

Магнием богаты семечки, орехи и зелёные овощи. Также на пользу пойдут биодобавки, в которых комбинируются магний и витамины группы В. От них двойная польза: улучшится психическое самочувствие и сохранится фигура.

Соломатина посоветовала людям со склонностью к подобным состояниям дважды в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Елена Соломатина,
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