Влияет ли цвет волос на предрасположенность к болезням

— Цвет волос совершенно не влияет на предрасположенность к каким-либо заболеваниям. Влияют расовая принадлежность человека и генетика. Нельзя сказать, что есть заболевания, которые характерны для брюнеток или блондинок. Однако если говорить про место рождения, например, про южные страны, такие как Турция или Узбекистан, то можно привязаться к цвету. Но это будет ошибочно, так как тут играет роль национальная принадлежность, — заверила врач.