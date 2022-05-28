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1 час назад

Диетолог призвала россиянок не пытаться быстро похудеть

РИА "ФедералПресс"

К лету, отпуску или важному мероприятию многие стараются быстро сбросить вес. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «ФедералПресс», почему резкое похудение опасно.

Диетолог призвала россиянок не пытаться быстро похудеть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если человек видит, что он начинает поправляться, нужно принимать какие-то меры. Да, можно похудеть быстро, но потом могут быть очень неприятные последствия. И самое безобидное из них – это достаточно быстрый набор веса потом», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что с каждым разом худеть будет все сложнее и сложнее. Когда человек резко теряет вес, применяя какие-то методы, организм воспринимает это как большой стресс. Елена Соломатина объяснила: если худеющий переходит определенную планку, например садится на какую-нибудь редуцированную диету, то есть низкокалорийное питание, и эта планка оказывается ниже того необходимого количества калорий, которое нужно человеку для основного обмена (поддержания давления, температуры, дыхания и так далее), организм снижает свои обменные процессы.

И когда возобновляется прежнее питание или даже человек ест меньше, то он все равно очень быстро поправляется и, как правило, возвращается к прежнему или еще большему весу, предупредила диетолог.

Вторая опасность, по словам Соломатиной, заключается в применении каких-то монодиет, несбалансированных диет. В этом случае, как отметила специалист, могут возникнуть проблемы, связанные с внутренними органами, например печенью, почками.

Здоровье,Елена Соломатина,
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