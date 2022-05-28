Диетолог поделилась формулой подсчета калорий

Многие сталкиваются с проблемой избыточного веса. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «ФедералПресс», что нужно делать, чтобы похудеть эффективно.

Эксперт посоветовала прежде всего пересмотреть свой рацион питания. По ее словам, из него нужно убрать быстрые углеводы: все, что содержит сахар, муку высшего сорта, быстрорастворимые каши и завтраки, жареное, трансжиры. Также необходимо пить воду – не менее 30 мл на килограмм веса.

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«И, конечно же, физические нагрузки. Без них очень сложно похудеть. Стоит увеличить физические нагрузки калорий на 250 и на те же 250 калорий уменьшить свой рацион. Получается минус 500 калорий», – сказала диетолог.

Елена Соломатина объяснила, что питание может состоять из трех приемов пищи. Но если человек все равно испытывает чувство голода, тогда лучше сделать пятиразовое питание, которое включает завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. Если все равно очень голодно, можно съесть два белка на ночь, однако нужно смотреть по калориям.

Специалист подчеркнула, что калории высчитываются индивидуально, так как у всех свои особенности. Но есть универсальная формула подсчета.

«Берется рост в сантиметрах, минус 100 и еще минус 10 % от получившейся суммы – это в среднем идеальный вес. Далее его нужно умножить на 24. У женщин умножается еще на 0,9, и получаем то количество калорий, которое необходимо для обмена веществ. И к нему прибавляем еще 500 калорий, если мы вообще не занимаемся спортом сильно, имеем низкий обмен веществ и сидячую работу. Тем, кто тратит больше, можно прибавить еще 250 калорий», – рассказала Соломатина.

По ее словам, важно учитывать калорийность и рацион. Так, если человек ест ту же крупу, то она должна быть обязательно цельнозерновой.

«Если мы хотим макароны, то обязательно al dente и с овощами. Поэтому итальянцы практически не поправляются. Одна ложка оливкового масла – это может быть льняное масло, может быть масло виноградных косточек», – сказала она.

Диетолог также посоветовала употреблять не обезжиренные молочные продукты, а маложирные – 2–2,5 % жирности.

Основу рациона составляют овощи, отметила эксперт. При этом Соломатина предупредила, что употребление их в большом количестве может вызывать вначале некий дискомфорт – метеоризм, брожение. Речь идет о людях, которые до этого овощи в принципе не ели. Специалист посоветовала постепенно вводить их в рацион.

«Можно добавлять такие ускоряющие метаболизм продукты, как имбирь и сельдерей. Но если мы не будем высыпаться, то все время будем хотеть есть», – сказала она.