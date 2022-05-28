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1 час назад

Почему вам не стоит спать в контактных линзах

Ferra.ru

Контактные линзы носить намного удобнее, нежели ходить в очках, однако в их использовании есть свои нюансы. Так, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал об опасности ночного сна в контактных линзах. И не только.

Почему вам не стоит спать в контактных линзах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все дело в том, что человеческому глазу требуется нормальное питание, где главное условие – нормальный доступ кислорода к роговице. Ночью же, когда веки закрывают наши глаза, доступ кислорода извне сокращается. В таком случае, наши глаза начинают получать питание благодаря кровеносной системе. И вот тут, по словам Куренкова, и могут начаться проблемы у людей с линзами. Потому что не снятые перед сном линзы мешают этому процессу, они сдавливают нужные сосуды. В итоге необходимые вещества не поступают к органу в должном количестве, что может привести к развитию опасных болезней.

К тому же, линзы стоит носить лишь в течение ограниченного периода времени. Эксперт заявил, что через 10 лет после перехода на линзы пациенты с плохим зрением либо возвращаются к очкам, либо делают рефракционную операцию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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