Почему вам не стоит спать в контактных линзах

Контактные линзы носить намного удобнее, нежели ходить в очках, однако в их использовании есть свои нюансы. Так, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал об опасности ночного сна в контактных линзах. И не только.

Все дело в том, что человеческому глазу требуется нормальное питание, где главное условие – нормальный доступ кислорода к роговице. Ночью же, когда веки закрывают наши глаза, доступ кислорода извне сокращается. В таком случае, наши глаза начинают получать питание благодаря кровеносной системе. И вот тут, по словам Куренкова, и могут начаться проблемы у людей с линзами. Потому что не снятые перед сном линзы мешают этому процессу, они сдавливают нужные сосуды. В итоге необходимые вещества не поступают к органу в должном количестве, что может привести к развитию опасных болезней.