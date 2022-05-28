5 проблем со здоровьем из-за недостатка сна

Большинство из нас хоть раз сталкивалось с недосыпом. Однако если такое происходит систематически, могут начаться проблемы со здоровье. Издание SciTechDaily перечислило их.
Чтобы продолжать функционировать, когда мы не выспались, мы склонны перекусывать высококалорийными, сладкими продуктами. Исследования показывают, что те, кто спит менее 6 часов в день, примерно на 30% чаще страдают от ожирения.
Всё дело в недостатке энергии, сонливости и повышенной раздражительности.
Недосып отражается на когнитивных способностях. Сонливость за рулём, например, опасна, как и алкогольное опьянение.
Исследования показывают, что недостаток сна может существенно повлиять на нашу способность запоминать и учиться.
Причинно-следственная связь тут неясна, но депрессия и тревога чаще встречаются у тех, кто спит шесть часов или меньше в день.
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