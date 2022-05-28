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1 час назад

5 проблем со здоровьем из-за недостатка сна

Ferra.ru

Большинство из нас хоть раз сталкивалось с недосыпом. Однако если такое происходит систематически, могут начаться проблемы со здоровье. Издание SciTechDaily перечислило их.

5 проблем со здоровьем из-за недостатка сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Набор веса

Чтобы продолжать функционировать, когда мы не выспались, мы склонны перекусывать высококалорийными, сладкими продуктами. Исследования показывают, что те, кто спит менее 6 часов в день, примерно на 30% чаще страдают от ожирения.

Снижение либидо

Всё дело в недостатке энергии, сонливости и повышенной раздражительности.

Сложности с мышлением

Недосып отражается на когнитивных способностях. Сонливость за рулём, например, опасна, как и алкогольное опьянение.

Проблемы с памятью

Исследования показывают, что недостаток сна может существенно повлиять на нашу способность запоминать и учиться.

Увеличение симптомов депрессии

Причинно-следственная связь тут неясна, но депрессия и тревога чаще встречаются у тех, кто спит шесть часов или меньше в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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