Врач предупредил о смертельной опасности пыли

Врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал о смертельной опасности пыли.
По словам специалиста, она может вызвать заболевания верхних дыхательных путей, астму и даже рак, передаёт Общественная служба новостей.
«Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований, – отметил доктор. – Если это, например, мелкодисперсная пыль краснодеревщика, то здесь скорее не злокачественная опухоль будет, но в некоторых случаях дело может дойти до онкологии».
Как пояснил Щепеляев, пыль может попасть в организм человека на работе. Поэтому надо смотреть предельно допустимые концентрации в советских стандартах.
«Их уже несколько раз пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в советские времена много сил отдавали для того, чтобы чётко определить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», – резюмировал аллерголог.
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