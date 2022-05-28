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1 час назад

Врач предупредил о смертельной опасности пыли

Свободная пресса

Врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал о смертельной опасности пыли.

Врач предупредил о смертельной опасности пыли
Фото: PxHerePxHere

По словам специалиста, она может вызвать заболевания верхних дыхательных путей, астму и даже рак, передаёт Общественная служба новостей.

«Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований, – отметил доктор. – Если это, например, мелкодисперсная пыль краснодеревщика, то здесь скорее не злокачественная опухоль будет, но в некоторых случаях дело может дойти до онкологии».

Как пояснил Щепеляев, пыль может попасть в организм человека на работе. Поэтому надо смотреть предельно допустимые концентрации в советских стандартах.

«Их уже несколько раз пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в советские времена много сил отдавали для того, чтобы чётко определить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», – резюмировал аллерголог.

Ранее врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии. В частности, специалист напомнил о так называемой псевдоаллергии, которая может проявляться в том случае, если человек потребляет много какого-то продукта.

Здоровье,Андрей Продеус,
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