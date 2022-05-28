Врач предупредил о смертельной опасности пыли

«Их уже несколько раз пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в советские времена много сил отдавали для того, чтобы чётко определить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», – резюмировал аллерголог.