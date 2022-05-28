Что будет со здоровьем, если часто есть майонез

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, какие последствия для здоровья могут возникнуть при злоупотреблении майонезом.

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Врач предупредила, что на 100 граммов продукта приходится до 60% жира. Это ещё более вредно, чем есть самую жирную сметану — чревато лишним весом.

На фоне чрезмерного увлечения майонезом, блюдами, которые обильно приправляются этим соусом, могут развиться такие заболевания, как лишний вес, панкреатит и холецистит. Кроме этого, может произойти расслабление пищевого канала, что приведёт к учащению приступов изжоги.

«Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез», — отметила Нурия Дианова.