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5 минут назад

Психиатр объяснил, сколько по времени можно использовать гаджеты

Lenta.ru

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в интервью RT раскрыл, сколько времени можно проводить в гаджетах. По его словам, каждый пользователь сам должен определять свою норму.

Психиатр объяснил, сколько по времени можно использовать гаджеты
Фото: lenta.rulenta.ru

«Есть люди, для которых час в день, проведенный в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни», — подчеркнул врач.

Он напомнил, что гаджеты стали неотъемлемой частью жизни человека. Кроме того, они развивают мелкую моторику и скорость реакции, принятия решения, усвоения информации.

Однако, отметил Додица, из-за чрезмерной виртуализации своей жизни человек может начать чувствовать себя несчастным, может появиться чувство собственной неполноценности, ущербности, зависти.

«Если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти все ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации», — посоветовал психиатр.

По его словам, следует четко отслеживать количество своей жизни и количество времени, проведенного в социальных сетях.

Здоровье,
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