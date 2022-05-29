Эксперты заявили об отсутствии в России случаев острого гепатита

Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены, риск его завоза оценивается как минимальный. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный", - говорится в сообщении.
Пресс-служба приводит данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым по состоянию на 27 мая в 33 странах пяти регионов ВОЗ зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Зарегистрированы девять летальных случаев, в 38 случаях потребовалась трансплантация печени.
Клинический синдром в выявленных случаях представляет тяжелый острый гепатит с выраженным повышением активности трансаминаз. Началу заболевания предшествовали желудочно-кишечные расстройства, включая рвоту в качестве характерного признака. "Этиология текущих случаев гепатита находится в стадии активного расследования. ВОЗ оценивает риск распространения гепатита неизвестной этиологии как умеренный. 75,4% случаев заболевания выявлено среди детей до пяти лет. Большинство зарегистрированных случаев не связаны между собой", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре привели исследование британских специалистов, изучивших 111 случаев острого гепатита у детей. Во всех случаях возбудителем не являлся вирус гепатита, подчеркнули в пресс-службе.
"Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек обнаружен аденовирус группы F (тип 41). Новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция COVID-19 и аденовируса. Информации о случаях перенесенной новой коронавирусной инфекции в анамнезе заболевших ранее в отчетах не представлено", - сообщили в ведомстве.