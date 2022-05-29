Эксперты заявили об отсутствии в России случаев острого гепатита

"Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек обнаружен аденовирус группы F (тип 41). Новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция COVID-19 и аденовируса. Информации о случаях перенесенной новой коронавирусной инфекции в анамнезе заболевших ранее в отчетах не представлено", - сообщили в ведомстве.