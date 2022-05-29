Я в постоянном стрессе, а жена требует интима. Объясните ей, что я не робот

«Сейчас переживаю очень сложный период в жизни. Не так давно потерял мать, на работе светит сокращение. Постоянно думаю и о том, как помочь отцу, который остался один, и где денег раздобыть, чтобы содержать семью. Все мысли только об этом. Естественно, мне сейчас не до секса, а супруга словно не понимает.

Она обижается и назойливо требует, хотя и говорит, что всё понимает. Скандалы идут чуть ли не каждый день. Ссоры разыгрываются на пустом месте… Я понимаю, что всё это из-за отсутствия близости, но поделать ничего не могу, ведь я же не робот. Не хочу – и всё. Боюсь, что жена на развод подаст, этого мне для полного счастья только и не хватало...» Андрей, 42 года

– Здравствуйте, Андрей! Если в нашей жизни много стресса, огорчений и напряжения, то вполне вероятно, что интерес к интимной близости может исчезнуть. Всё дело в гормональном фоне – при сильном психологическом напряжении повышается уровень кортизола, побочный эффект – снижение либидо. Заниматься любовью через силу сейчас не стоит, ни к чему хорошему это не приведет. Наша психика воспринимает любое принуждение как насилие. В итоге формируется устойчивая связка, что секс – это то, что не приносит удовольствия.

Но близость – это не только про половой контакт, но и про эмоциональный, тактильный. Пока нет желания, старайтесь использовать другие способы, чтобы почувствовать единение с супругой. Чаще обнимайте, целуйте ее, делайте массаж, поглаживайте. Выделяйте время хотя бы пару раз в неделю на часы, проведенные только вдвоем. Посмотрите вместе фильм, почитайте, поиграйте в настольную игру. Главное – чтобы были только вдвоем. Всё то, что люди чувствуют при подобном контакте, поддерживает близость. А сексуальный контакт – это всего лишь одна из ее форм.

Со временем проблемы разрешатся, боль от потери матери немного стихнет и либидо восстановится.