Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
11 часов назад

Я в постоянном стрессе, а жена требует интима. Объясните ей, что я не робот

Провинция.ру

«Сейчас переживаю очень сложный период в жизни. Не так давно потерял мать, на работе светит сокращение. Постоянно думаю и о том, как помочь отцу, который остался один, и где денег раздобыть, чтобы содержать семью. Все мысли только об этом. Естественно, мне сейчас не до секса, а супруга словно не понимает.

Она обижается и назойливо требует, хотя и говорит, что всё понимает. Скандалы идут чуть ли не каждый день. Ссоры разыгрываются на пустом месте… Я понимаю, что всё это из-за отсутствия близости, но поделать ничего не могу, ведь я же не робот. Не хочу – и всё. Боюсь, что жена на развод подаст, этого мне для полного счастья только и не хватало...» Андрей, 42 года

– Здравствуйте, Андрей! Если в нашей жизни много стресса, огорчений и напряжения, то вполне вероятно, что интерес к интимной близости может исчезнуть. Всё дело в гормональном фоне – при сильном психологическом напряжении повышается уровень кортизола, побочный эффект – снижение либидо. Заниматься любовью через силу сейчас не стоит, ни к чему хорошему это не приведет. Наша психика воспринимает любое принуждение как насилие. В итоге формируется устойчивая связка, что секс – это то, что не приносит удовольствия.

Но близость – это не только про половой контакт, но и про эмоциональный, тактильный. Пока нет желания, старайтесь использовать другие способы, чтобы почувствовать единение с супругой. Чаще обнимайте, целуйте ее, делайте массаж, поглаживайте. Выделяйте время хотя бы пару раз в неделю на часы, проведенные только вдвоем. Посмотрите вместе фильм, почитайте, поиграйте в настольную игру. Главное – чтобы были только вдвоем. Всё то, что люди чувствуют при подобном контакте, поддерживает близость. А сексуальный контакт – это всего лишь одна из ее форм.

Со временем проблемы разрешатся, боль от потери матери немного стихнет и либидо восстановится.

Фото - Shahid Shafiq / pixabay.com / dzeeshah

Здоровье,Интимные фото звезд ,Либидо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители