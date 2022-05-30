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35 минут назад

Медики назвали овощ, снижающий сахар в крови и защищающий от рака

Врачи сообщили, что репчатый лук содержит вещества, которые способствуют защите организма от различных болезней, в том числе онкологии и гипертонии.

Медики назвали овощ, снижающий сахар в крови и защищающий от рака

Также овощ снижает подверженность диабету, способствует контролю сахара в крови. Оздоровительные эффекты от данного овоща объясняются его составом — он содержит в себе массу веществ, которые позитивно влияют на организм. В нем присутствуют белки, углеводы, водорастворимые витамины и минералы в виде селена, кальция и железа.

— Также лук богат питательными веществами с уникальной биологической активностью — сернистыми соединениями, флавоноидами, стероидами, полисахаридами, простагландинами и другими. Благодаря этим веществам лук обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способен снижать уровень глюкозы, жира и холестерина в крови, — рассказали врачи.

Кроме того, они назвали лук полезным для защиты от развития рака. Одно из его соединений, селен, может активировать процесс апоптоза, самоуничтожения злокачественных клеток и препятствует росту новых, сообщается в издании Yahoo News Japan.

Здоровье,
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