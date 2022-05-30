Врач объяснил связь между недостатком сна и тягой к сладостям

Президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев рассказал, как недостаток сна приводит к развитию ожирения и провоцирует возникновение хронических заболеваний. В интервью для издания «Известия» врач объяснил связь между недосыпом и тягой к сладостям, а также предупредил об опасных последствиях нарушенного режима.

Регулярно работающий с пациентами с ожирением Хациев отмечает, что существует прямая зависимость между недостатком сна и лишним весом.

«Нарушение режима труда и отдыха приводит к ряду проблем, среди которых и метаболические нарушения: все начинается с гипоксемии (понижение содержания кислорода в крови), затем происходит снижение чувствительности к инсулину, который вырабатывает организм, вслед за этим — изменение толерантности к глюкозе и последующее развитие сахарного диабета»,

— пояснил эксперт.

Кроме того, Хациев объяснил, что регулярный недосып приводит к увеличению суточной калорийности рациона, а также вызывают тягу к жирной и сладкой пище. Как итог — частое переедание и набор веса.

«Опасность ожирения состоит в том, что оно не только ухудшает качество жизни человека, но и приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарному диабету второго типа, проблемам с сердцем, а также с репродуктивным здоровьем и многими другими системами организма»,

— предупредил эксперт.