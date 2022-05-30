Эндокринолог объяснила, как убрать чувство голода

По ее словам, более 70 процентов пациентов с избыточным весом говорят о чувстве голода, которое приводит к срывам. Главная причина — это неправильная стратегия питания. Если человек резко снижает калорийность и диета не покрывает базовый энергообмен, то она приведет к срыву. Для оптимального калоража нужно отнять 20–30 процентов от суточной калорийности.