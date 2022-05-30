Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог объяснила, как убрать чувство голода

Вечерняя Москва

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить чувство голода при похудении.

Эндокринолог объяснила, как убрать чувство голода
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, более 70 процентов пациентов с избыточным весом говорят о чувстве голода, которое приводит к срывам. Главная причина — это неправильная стратегия питания. Если человек резко снижает калорийность и диета не покрывает базовый энергообмен, то она приведет к срыву. Для оптимального калоража нужно отнять 20–30 процентов от суточной калорийности.

— Вторая причина — недобор белка в рационе. Если мы недоедаем курицу, яйца, мясо, грибы, то похудение идет медленнее, а чувство голода обостряется, — объяснила врач.

Третья причина — это дефицит витаминов и микроэлементов. Хром, цинк, железо — все это влияет на чувство голода. Нужно включить в рацион зелень, которая богата микроэлементами, а также ягоды.

— Четвертая причина — это психологический фактор. Для многих еда символизирует расслабление, удовольствие. Многие заедают свой стресс и проблемы. Часто люди воспринимают еду как мотивацию к чему-либо. Например, ребенок получил пятерку — купили ему тортик. Еда становится культом. В такой ситуации похудеть будет крайне трудно, — рассказала диетолог.

Здоровье,Ольга Павлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители