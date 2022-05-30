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9 часов назад

Врач призвал астматиков не заниматься самолечением

Москва24

Появление астматических симптомов, таких как удушье и затрудненный выдох, требует незамедлительного проведения медицинского обследования, рассказал врач-пульмонолог Евгений Шмелев во Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Об этом сообщает News.ru. Он пояснил, что астма представляет собой многообразное заболевание, которое может диагностировать только пульмонолог. По словам Шмелева, специалист проведет аллергологическое исследование, определит, являются ли симптомы проявлениями астмы, и при необходимости назначит лечение. "Если это астма, надо получить соответствующую терапию, обычно это бывают ингаляционные препараты. Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно и снимать приступы, это может привести к смерти от передозировки, потому что противоастматические лекарства, если неграмотно принимать, могут привести к трагическим последствиям", – сказал врач. Шмелев подчеркнул, что "самодеятельность" в данной ситуации может привести к печальным последствиям. Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал о причинах затяжного кашля. По его словам, самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к специалисту, – это кашель. Есть порядка пятидесяти болезней, вызывающих его, и только часть из них связана с легкими.

Врач призвал астматиков не заниматься самолечением
Фото: Москва24Москва24
Здоровье,Евгений Шмелев,
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