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29 минут назад

Врачи предупредили о смертельной опасности разбитого сердца

Lenta.ru

Врачи американской клиники Мейо (Рочестер, штат Миннесота, США) предупредили о том, что «разбитое сердце», то есть сильные переживания из-за разлуки со значимым человеком или его смертью, действительно может убить. Их наблюдения цитирует The Sun.

Врачи предупредили о смертельной опасности разбитого сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Издание приводит недавний пример, когда вдовец учительницы, убитой в ходе стрельбы в начальной школе 25 мая в американском штате Техас, умер из-за сердечного приступа. Джо Гарсия, муж Ирмы Гарсия, утром 26 мая посетил мемориал жены, чтобы принести цветы, вернулся домой, упал и скончался. Специалисты предполагают, что убить Гарсию мог именно смертельно опасный синдром разбитого сердца. По словам врачей клиники Мейо, сильный выброс гормонов стресса, например адреналина, может нанести вред сердцу.

Эксперты поясняют, что, реагируя на выброс гормона, сердце может не справиться с обеспечением движения крови по кровеносной системе, что грозит его остановкой. Симптомами синдрома, указывают врачи, может быть внезапная боль в груди или одышка.

Продолжительная боль в груди может быть симптомом сердечного приступа, напоминают кардиологи и рекомендуют своевременно обращаться к врачу.

Здоровье,
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