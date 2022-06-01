Какие продукты приводят к болезням жёлчного пузыря

Основным фактором, влияющим на развитие болезней жёлчного пузыря, являются пищевые традиции и привычки в семье. Если на завтрак подаются жирные блюда, и в целом люди предпочитают жирную пищу, то они постоянно получают избыток холестерина — главного врага жёлчного пузыря. В подобных случаях камни в желчи могут быть не только у взрослых, но и у детей.