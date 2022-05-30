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1 час назад

Малышева предупредила об опасном последствии голодания

Lenta.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о вреде голодания для организма. О том, к какому опасному последствию может привести отказ от еды, она рассказала в программе «Жить здорово!». Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.

Малышева предупредила об опасном последствии голодания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Малышева рассказала, что у человека, который голодает, чтобы похудеть, печень активно накапливает жир. В результате, как отметила врач, это может привести к жировой дистрофии печени — болезни, которая обычно встречается у людей с избыточным весом.

Телеведущая подчеркнула, что при похудении необходимо консультироваться со специалистом.

Здоровье,Елена Малышева,Первый канал,
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