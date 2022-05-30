Малышева предупредила об опасном последствии голодания

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила о вреде голодания для организма. О том, к какому опасному последствию может привести отказ от еды, она рассказала в программе «Жить здорово!». Запись выпуска доступна на сайте Первого канала.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Малышева рассказала, что у человека, который голодает, чтобы похудеть, печень активно накапливает жир. В результате, как отметила врач, это может привести к жировой дистрофии печени — болезни, которая обычно встречается у людей с избыточным весом.