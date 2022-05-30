Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
49 минут назад

Как часто нужно менять постельное белье без вреда для здоровья

Ferra.ru

Смена постельного белья - важный процесс, благодаря которому вы сохраните свое здоровье и свой матрас. Поэтому важно менять бельё с верной периодичностью.

Как часто нужно менять постельное белье без вреда для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители Фонда сна советуют менять простыни и другие постельные принадлежности один раз в неделю. Это поможет избежать проблем с кожей, аллергии, приступов астмы. А если вы уже страдаете астмой или аллергией, то рекомендуется менять все каждые три или четыре дня.

Летом стирать постельное бельё нужно ещё чаще. Это связано с тем, что в это время года в комнате и на улице стоит высокая температура.

Также при частой стирке белья снизится вероятность появления пылевых клещей. Предотвратит это, кроме того, проблемы с кожей, респираторные инфекции.

Пылевых клещей при этом увидеть невооружённым глазом не получится. Но эти клещи вызывают раздражение и кожную сыпь.

Стирать простыни специалисты рекомендуют в очень горячей воде. Но нужно также учитывать все указания на этикетке.

Половина стакана пищевой соды позволит отбелить постельное белье, избавиться от неприятного запаха и уменьшить количество бактерий в белье.

Важно временами проводить чистку матраса. Первым делом нужно пропылесосить его, а затем посыпать содой и оставить в таком состоянии на несколько часов. После этого следует убрать всю соду с матраса при помощи пылесоса.

Наконец, каждые три месяца матрас необходимо переворачивать.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители