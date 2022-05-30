Как часто нужно менять постельное белье без вреда для здоровья

Смена постельного белья - важный процесс, благодаря которому вы сохраните свое здоровье и свой матрас. Поэтому важно менять бельё с верной периодичностью.
Представители Фонда сна советуют менять простыни и другие постельные принадлежности один раз в неделю. Это поможет избежать проблем с кожей, аллергии, приступов астмы. А если вы уже страдаете астмой или аллергией, то рекомендуется менять все каждые три или четыре дня.
Летом стирать постельное бельё нужно ещё чаще. Это связано с тем, что в это время года в комнате и на улице стоит высокая температура.
Также при частой стирке белья снизится вероятность появления пылевых клещей. Предотвратит это, кроме того, проблемы с кожей, респираторные инфекции.
Пылевых клещей при этом увидеть невооружённым глазом не получится. Но эти клещи вызывают раздражение и кожную сыпь.
Стирать простыни специалисты рекомендуют в очень горячей воде. Но нужно также учитывать все указания на этикетке.
Половина стакана пищевой соды позволит отбелить постельное белье, избавиться от неприятного запаха и уменьшить количество бактерий в белье.
Важно временами проводить чистку матраса. Первым делом нужно пропылесосить его, а затем посыпать содой и оставить в таком состоянии на несколько часов. После этого следует убрать всю соду с матраса при помощи пылесоса.
Наконец, каждые три месяца матрас необходимо переворачивать.