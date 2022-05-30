Дерматолог рассказала, почему нельзя давить прыщи

Врач-дерматолог Мария Журавлева объяснила, почему вредно давить прыщи и к чему это может привести.

Фото: shutterstock shutterstock

— Прыщ — это полость, заполненная гноем, на выходе из устья волосяного фолликула. Она имеет дно, покрышку и подлежащий воспалительный инфильтрат. Видимая часть прыща составляет лишь 1/3, остальные же 2/3 нам не видны, — отметила специалист.

По словам дерматолога, при выдавливании прыща разрывается лишь его «покрышка». При этом, из полости выходит только верхушка гнойного «айсберга». Оставшаяся часть вытекает обратно в фолликул, стенки которой начинают растягиваться еще больше.

Такие манипуляции с прыщом могут лишь усугубить ситуацию. Особенно опасны места в области носогубного треугольника, там, при разрыве стен фолликулы, рядом с прежним может образоваться несколько новых прыщей.