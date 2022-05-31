Жажда сахара: 5 причин, почему вам хочется сладкого

Часто можно встретить людей, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Некоторые не могут не есть конфеты на работе, других тянет на шоколадки после ужина, третьи вообще чувствуют «жажду к сахару» целый день.

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Массовое увеличение интереса к сахару с каждым годом становится всё опаснее.

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Как ни прискорбно, но у сахара сейчас очень плохая репутация. Как минимум – это пустой источник калорий, максимум – сладкий и быстрый путь к диабету 2 типа и тенденция к ожирению.

Однако, несмотря на пугающие последствия для здоровья от употребления слишком большого количества сахара, многие люди всё равно испытывают непреодолимую тягу к сладкому.

Чем это вызвано?

Самое простое объяснение – тяга к сладкому означает, что вам не хватает энергии. А сахар – самый простой и лёгкий способ её получить.

Китайская медицина о сахаре и зависимости

В то время как вы думаете о сахаре как о жизненно необходимом продукте, в китайской медицине к этому относятся по-другому.

Не всё сладкое – вредно.

Свежие и сушёные фрукты, морковь, некоторые зёрна, семена фенхеля и даже немного шоколада с орехами и фруктами, или морковный пирог можно считать полноценными сладостями. Причём полезными.

С другой стороны, газировка, пончики и карамель будут считаться пустыми сладостями, потому что они не обеспечивают никакого питания, к тому же вредят организму.

Причина, по которой мы жаждем сладкой на вкус пищи, является потребностью в энергии.

Глюкоза – основное топливо для организма.

Одной из важнейших функций пищеварения является преобразование пищи, которую мы едим, в глюкозу, которая даёт организму энергию для выполнения повседневных задач.

Для китайской медицины это включает в себя обеспечение иммунитета, поддержание температуры тела, движения, пищеварения и умственного функционирования.

Причины, по которым вы можете не получать необходимую энергию

Когда у вас есть тяга к сладкому, это, по сути, означает, что вы жаждете того, что нужно вашему телу для производства энергии. Вы голодны и вам нужно пополнить запасы.

Есть несколько основных причин, по которым вам может не хватать энергии.

1. Плохое питание

Возможно, вы не употребляете достаточно калорий, едите некачественную пищу или не соблюдаете дневную норму.

Если того, что вы едите, недостаточно для пополнения вашей энергии, вы, вероятно, будете жаждать быстро съесть сладости, чтобы повысить её.

2. Плохое пищеварение

Роль пищеварения заключается в преобразовании пищи в энергию и питательные вещества. Однако, если ваше пищеварение каким-либо образом нарушено, или работает неправильно, эта работа не выполняется эффективно.

Как узнать, что это ваш случай?

На сбой в пищеварении могут указывать несколько признаков: усталость, вялость и пищеварительные симптомы любого рода, от газов и шума до тошноты, болей в животе, отсутствия аппетита, изжоги и проблем с кишечником.

3. Стресс

На самом деле это стресс может быть скрытой первопричиной плохого пищеварения. Когда вы испытываете эмоциональное расстройство, беспокойство или стресс, часто за этим следует нарушение пищеварения.

В народе считается, что кишечник человека – второй мозг.

Во время эмоционального стресса ваше тело переключается в режим борьбы или бегства, и мгновенно посылает энергию в системы, которые в ней сейчас нуждаются.

В то же время отключаются другие, которые временно не нужны. А это как раз пищеварение, иммунитет и некоторые функции памяти.

4. Продукты питания

В последнее время люди употребляют большинство магазинных продуктов.

Редко кто может похвастаться, что каждый день пьёт парное молоко, ест овощи исключительно со своей грядки, хлеб собственной выпечки и молочные продукты собственного производства.

Современные продукты уже являются косвенным виновником нехватки энергии и жажды сахара. Вы в основном не получаете энергию, которую вы должны получать от еды, потому что в настоящее время почти всё обрабатывается.

Например, выращивание культур из года в год на одних и тех же полях, со временем приводит к истощению почвы.

Если не давать земле «отдыхать», то в ней уменьшается количество минералов и питательных веществ, поэтому со временем то, что производится, имеет всё меньше и меньше витаминов и пользы.

Кроме того, большая часть нашей пищи обрабатывается, нагревается, охлаждается, денатурируется, консервируется, а затем упаковывается для массового потребления.

Проще говоря, это не та пища, которую ели наши бабушки и дедушки, и она не обеспечивает такой же уровень питания. В результате многие из нас жаждут питать и заряжать себя сладостями, ведь это самый быстрый способ пополнения запасов энергии.

5. Вспомогательные средства для пищеварения

Ещё одна причина, почему мы испытываем тягу к сладкому, кроется в том, что глюкоза – это пищеварительное средство.

В китайской медицине каждая из систем органов «отвечает» за определённый вкус.

Небольшое количество этого «вкуса» улучшает систему, а чрезмерное употребление – подавляет её.

Сладкий – это вкус, связанный с пищеварением.

Это система, согласно китайской медицине, включает желудок и селезёнку. Когда еда заканчивается, большинство из нас хочет немного сладкого, чтобы улучшить процесс пищеварения.

В древности эта тяга к сладкому удовлетворялась небольшим количеством фиников или орехов.

Сегодня это сырный пирог, мороженое и печенье – продукты, которые служат только для того, чтобы подавить ваше пищеварение и усилить потребность в большем количестве сладостей.

Что делать, если хочется сладкого?

Если у вас есть сумасшедшее неконтролируемое желание или тяга к сладкой пище, ещё не всё потеряно. Для начала оцените своё пищеварение.

Можете его улучшить – улучшайте!

Часто нервничаете – работайте со стрессом и налаживайте эмоциональное состояние. Пересмотрите качество продуктов на вашем столе.

Если вы обнаружили проблему, то можете прислушаться к врачам китайской медицины, возможно, они могут помочь вам определить источник ваших «сахарных проблем».

Если вы найдёте причину, то сможете начать работать в нужном направлении и совсем скоро вернётесь в нужное, рабочее русло.

Возможно, вам помимо корректировки питания, понадобится иглоукалывание, диетическая терапия, лечение травами и корректировка образа жизни. В любом случае, зная корень проблемы, можно быстрее её решить!