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31 мая

Врач рассказал о том, как занятия спортом влияют на качество сна

РИА "ФедералПресс"

«У таких людей нет размазанности, сонливости на протяжении всего дня, у них четко различаются сон и состояние бодрствования. Это один из немногих физиологических механизмов, которые немного, но все-таки уменьшают потребность во сне», – отметила Черкасова. По информации врача, важно уделять внимание качеству сна. На ночь лучше не пить кофе и отказаться от алкоголя, а также подумать над режимом, сообщает NEWS.ru. Напомним, употребление сыра, хлеба и сладостей перед сном может привести к ночным кошмарам. Об этом сообщил терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Врач рассказал о том, как занятия спортом влияют на качество сна
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Здоровье,Полина Зиновьева,
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