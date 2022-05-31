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3 часа назад

Ученые назвали три утренние привычки, которые помогут сбросить лишний вес

Letidor.ru

Утро может быть источником стресса для многих людей. Сборы в спешке на работу, обдумывание всего того, что нужно сделать в течение дня. Однако первые несколько часов после пробуждения могут помочь улучшить настроение, зарядиться энергией и даже сбросить лишний вес. Подробности читайте в нашей новости.

Три привычки, которые помогут сбросить лишний вес
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Исследователи назвали простые способы избавиться от лишних килограммов, нужно завести несколько полезных утренних привычек. В первую очередь, стоит начать ложиться вовремя и просыпаться рано. Не менее важно и то, что вы едите на завтрак.

По всем правилам здорового образа жизни, завтрак должен быть самым большим приемом пищи за день. Благодаря этому приему вы дольше будете оставаться сытым, белок улучшит настроение, отрегулирует уровень сахара в крови и настроит вас на тренировку.

Для более эффективного избавления от лишнего веса, лучше всего тренироваться по утрам. Физические нагрузки в это время улучшают сон и способствуют быстрой потере веса, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвала главные ошибки при похудении.

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