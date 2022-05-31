Какие продукты могут привести к потере слуха

Образ жизни и пищевые привычки сказываются на общем состоянии организма и работе всех систем и органов. Врачи не устают повторять, что сбалансированный рацион не только улучшает внешний вид и настроение, но и предупреждает развитие многих опасных заболеваний. Какие продукты могут негативно повлиять на слух, читайте в нашей новости.
Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили продукты, регулярное употребление которых может привести к потере слуха.
Стоит от казаться от любых полуфабрикатов — в них слишком много красителей, соли и вредных жиров.
Безусловно, в рационе должны присутствовать птица, рыба и мясо. Однако последним все же не стоит увлекаться — это хоть и полезная, но тяжелая пища для нашего организма. К тому же избыток красного мяса в рационе повышает риск развития колоректального рака. Оптимально, если вы будете съедать кусок говядины и свинины 1-2 раза в неделю.
— заявили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Также стоит отказаться и от сладостей, сахар пагубно влияет на организм и может привести к развитию диабета, который, в сою очередь, грозить слепотой.