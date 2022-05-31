Какие продукты могут привести к потере слуха

Безусловно, в рационе должны присутствовать птица, рыба и мясо. Однако последним все же не стоит увлекаться — это хоть и полезная, но тяжелая пища для нашего организма. К тому же избыток красного мяса в рационе повышает риск развития колоректального рака. Оптимально, если вы будете съедать кусок говядины и свинины 1-2 раза в неделю.