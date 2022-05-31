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1 час назад

Какие продукты могут привести к потере слуха

Letidor.ru

Образ жизни и пищевые привычки сказываются на общем состоянии организма и работе всех систем и органов. Врачи не устают повторять, что сбалансированный рацион не только улучшает внешний вид и настроение, но и предупреждает развитие многих опасных заболеваний. Какие продукты могут негативно повлиять на слух, читайте в нашей новости.

Какие продукты могут привести к потере слуха
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили продукты, регулярное употребление которых может привести к потере слуха.

Стоит от казаться от любых полуфабрикатов — в них слишком много красителей, соли и вредных жиров.

Безусловно, в рационе должны присутствовать птица, рыба и мясо. Однако последним все же не стоит увлекаться — это хоть и полезная, но тяжелая пища для нашего организма. К тому же избыток красного мяса в рационе повышает риск развития колоректального рака. Оптимально, если вы будете съедать кусок говядины и свинины 1-2 раза в неделю.

— заявили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Также стоит отказаться и от сладостей, сахар пагубно влияет на организм и может привести к развитию диабета, который, в сою очередь, грозить слепотой.

Здоровье,
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