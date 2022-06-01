Утренние привычки, которые помогут сбросить лишний вес

Чтобы держать вес в норме или качественно похудеть, нужно разработать комплексную стратегию, включающую диету, тренировки и изменения образа жизни. Без существенной корректировки всех этих параметров похудеть практически невозможно. В этом деле очень важно, как вы начинаете свой день. О утренних привычках, которые помогут вам следить за весом, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "9 дней и одно утро" Кадр из фильма "9 дней и одно утро"

Специалисты сходятся во мнении, что правильные утренние привычки помогут держать вес под контролем. Следующие правила рекомендованы экспертами и подкреплены исследованиями:

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Кто рано встает

Ранее пробуждение не только помогает контролировать вес, но и имеет ряд преимуществ для здоровья.

"Чтобы рано вставать, нужно и ложиться рано. Это отрегулирует цикл сна, который играет очень важную роль в вопросах похудения, он поможет наладить метаболизм...", — объяснили ученые, которые провели соответствующее исследование.

Раннее пробуждение также даст вам достаточно времени, чтобы спланировать тренировки, приготовить завтрак и выполнить важные дела перед началом дня.

Белок всему голова

Завтрак – это первый и самый важный прием пищи за день. Большинство экспертов рекомендуют есть богатый белком завтрак, потому как он позволяет оставаться сытым в течение более длительного времени.

"Благодаря этому приему вы дольше будете оставаться сытым, белок улучшит настроение, отрегулирует уровень сахара в крови и настроит вас на тренировку", — считают эксперты.

Ранее о полезном и вкусном завтраке для тех, кто следит за фигурой, изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова.

Эксперт рекомендовала не допускать частую ошибку «худеющих» и не пропускать завтрак.

"Дело в том, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна. Желательно, чтобы первый прием пищи был в первый час после пробуждения. Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, значит, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня", — считает диетолог.

Чтобы получить запас энергии без вреда для фигуры врач рекомендовала есть на завтрак кашу с маслом из круп, богатых пищевыми волокнами: гречневой, пшенной, овсяной, ячневой. Рис и манка не подойдут. Кашу можно сварить на молоке и приправить маслом, чтобы получить порцию необходимого организму белка и полезных жиров.

Стакан теплой воды

Эффект от стакана теплой воды утром известен всем. Такой прием поддерживает работу пищеварительной системы и улучшает метаболизм.

Помимо преимуществ для пищеварения, теплая вода также помогает облегчить заложенность носа и улучшить работу центральной нервной системы.

Спорт и утро

Считается, что утренние тренировки дают лучшие результаты, чем вечерние. Кроме того, спорт в первой половине дня улучшит цикл сна.