Почему мы запоминаем страшные события настолько подробно

Если вас что-то сильно напугало, то вы это, скорее всего, никогда не забудете. Но почему так происходит?

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Команда нейробиологов из Школы науки и инженерии Тулейнского университета и Медицинской школы Университета Тафтса изучила, как воспоминания о страхе формируются в головном мозге. В частности, в миндалевидном теле, то есть эмоциональном центре мозга.

Специалисты выяснили, что гормон норадреналин, который производится при стрессе, облегчает процесс обработки страха в мозге. В результате активируются определённые тормозные нейроны (клетки мозга) в миндалевидном теле, которые затем создают повторяющиеся взрывные электрические разряды. Из-за такого всплеска активности изменяется частота колебаний мозговых волн в миндалевидном теле, а это способствует образованию воспоминаний о страхе.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании Nature Communications.

По мнению учёных, точно такой же процесс происходит при посттравматическом стрессовом расстройстве. Так как мозг переходит в состояние повышенного возбуждения, в этот момент начинают формироваться воспоминания о страшных событиях.