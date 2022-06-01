Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Почему мы запоминаем страшные события настолько подробно

Ferra.ru

Если вас что-то сильно напугало, то вы это, скорее всего, никогда не забудете. Но почему так происходит?

Почему мы запоминаем страшные события настолько подробно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда нейробиологов из Школы науки и инженерии Тулейнского университета и Медицинской школы Университета Тафтса изучила, как воспоминания о страхе формируются в головном мозге. В частности, в миндалевидном теле, то есть эмоциональном центре мозга.

Специалисты выяснили, что гормон норадреналин, который производится при стрессе, облегчает процесс обработки страха в мозге. В результате активируются определённые тормозные нейроны (клетки мозга) в миндалевидном теле, которые затем создают повторяющиеся взрывные электрические разряды. Из-за такого всплеска активности изменяется частота колебаний мозговых волн в миндалевидном теле, а это способствует образованию воспоминаний о страхе.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании Nature Communications.

По мнению учёных, точно такой же процесс происходит при посттравматическом стрессовом расстройстве. Так как мозг переходит в состояние повышенного возбуждения, в этот момент начинают формироваться воспоминания о страшных событиях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители