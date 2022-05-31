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5 минут назад

Врач рассказала, почему нельзя мочиться в душе

Газета.Ru

Врач из США рассказала, почему людям не стоит мочиться в душе, пишет LADBible. По словам женщины, эта привычка может принести человеку серьезные неприятности в будущем.

Врач рассказала, почему нельзя мочиться в душе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Урогинеколог Тереза Ирвин рассказала, что если часто мочиться в душе, то впоследствии звуки воды могут начать провоцировать мочевой пузырь на активную работу.

"Поэтому всякий раз, когда вы, например, будете мыть руки или посуду, ваш мочевой пузырь будет, так сказать, выделять слюну, и вы захотите в туалет",

- добавила специалист.

Тереза, рассказывая об этом, привела в пример эксперимент Павлова, в котором собаки выделяли слюну при звуке колокольчика. Кроме того, Ирвин объяснила, что делать, чтобы не оказаться в группе риска.

"Попробуйте сходить в туалет до того, как пойдете в душ. Если желание возникнет непосредственно уже в душе, то постарайтесь потерпеть",

- уточнила врач.

Здоровье,
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