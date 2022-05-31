Психолог назвала три помогающие при похудении хитрости

Психолог Иева Кубилиуте назвала три хитрости, которые помогают при похудении. Ее слова приводит Daily Express.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Кубилиуте считает неверным распространенное мнение, что силовые упражнения ведут к набору веса. По ее мнению, для быстрого похудения они нужны не меньше, чем кардиотренировки. «Во время похудения теряется не только жир, но и мышцы. И если вы не тренируетесь, а только ограничиваете питание, то потеряете больше мышечной массы и снизите скорость обмена веществ, что негативно скажется на похудении. Поднятие тяжестей поможет сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм», — объяснила она.

Кубилиуте заявила, что худеющим не стоит чересчур ограничивать себя в еде. Особенно важно, чтобы в рационе оставались продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Дело в том, что они помогают подавить чувство голода, повысить чувство сытости, ускорить обмен веществ и увеличить мышечную массу, способствуя снижению веса, отметила она. Эксперт советует добавить в рацион киноа, овес, цельные зерна, курицу, чечевицу, тофу и другие продукты из сои.