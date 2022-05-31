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34 минуты назад

Психолог назвала три помогающие при похудении хитрости

Lenta.ru

Психолог Иева Кубилиуте назвала три хитрости, которые помогают при похудении. Ее слова приводит Daily Express.

Психолог назвала три помогающие при похудении хитрости
Фото: lenta.rulenta.ru

Кубилиуте считает неверным распространенное мнение, что силовые упражнения ведут к набору веса. По ее мнению, для быстрого похудения они нужны не меньше, чем кардиотренировки. «Во время похудения теряется не только жир, но и мышцы. И если вы не тренируетесь, а только ограничиваете питание, то потеряете больше мышечной массы и снизите скорость обмена веществ, что негативно скажется на похудении. Поднятие тяжестей поможет сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм», — объяснила она.

Кубилиуте заявила, что худеющим не стоит чересчур ограничивать себя в еде. Особенно важно, чтобы в рационе оставались продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Дело в том, что они помогают подавить чувство голода, повысить чувство сытости, ускорить обмен веществ и увеличить мышечную массу, способствуя снижению веса, отметила она. Эксперт советует добавить в рацион киноа, овес, цельные зерна, курицу, чечевицу, тофу и другие продукты из сои.

Пропускать обед или завтрак не стоит даже во время похудения, предупреждает Кубилиуте. Это может лишить организм необходимых питательных веществ, усилить чувство голода и вызвать тягу к продуктам с высоким содержанием жиров, углеводов или сахара. Она рекомендовала есть здоровую пищу небольшими порциями и избегать обезвоживания.

Здоровье,
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