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17 минут назад

В какое время суток лучше заниматься спортом

Ferra.ruиещё 1

Последние данные показывают, что эффективность упражнений зависит от времени суток. Поэтому учёные решили определить это «идеальное» время суток для мужчин и женщин.

В какое время суток лучше заниматься спортом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

За время работы исследователи увидели, что для женщин утренние упражнения помогают сжигать жир на животе, а вечерние — увеличивают мышечную силу и выносливость. А вот для мужчин вечерние упражнения снижают кровяное давление, риск сердечных заболеваний и чувство усталости, а также сжигают больше жира по сравнению с утренними упражнениями.

Для эксперимента исследователи набрали 30 женщин и 26 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет. Они занимались спортом с тренером в течение 12 недель. Всё это время физическое состояние участников всесторонне оценивали.

Исследование также показало, что у всех участников улучшилось общее состояние здоровья в ходе испытания, независимо от времени суток, когда они занимались спортом.

Здоровье,
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