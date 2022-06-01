Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Что случится с глазами, если не носить солнцезащитные очки летом

Ferra.ru

Глаза, как и кожу, нужно обязательно защищать от вредного воздействия солнцезащитных лучей. И вот почему.

Что случится с глазами, если не носить солнцезащитные очки летом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как подчёркивает доктор Ричард Хессион, доцент офтальмологии в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе, из-за солнца может возникнуть фотокератит. Это такое состояние, при котором внешний слой роговицы (то есть поверхности вашего глаза) отслаивается, а затем отпадает. При этом человек ощущает сильную боль в глазах.

Правда, просто при длительном пребывании на солнце у вас вряд ли возникнет это заболевание. Однако оно может развиться, если солнце отражается от воды. Ещё одна причина - это солярии. Также высок риск появления фотокератита у сварщиков и представителей других профессий, связанных с работой с интенсивным светом.

Именно поэтому доктор Хессион советует всегда носить защитные очки, если они необходимы для работы. Кроме того, если вы собираетесь загорать, то нужно не забыть не только о солнцезащитных очках, но и о креме SPF 30 (его необходимо нанести на открытые участки кожи), широкополой шляпе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители