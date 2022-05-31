Упражнения на пресс, которые можно делать даже на работе

Найти время для занятий спортом не так-то просто. Но забрасывать подготовку к пляжному сезону ни в коем случае нельзя. Чтобы вы не переживали из-за недостаточной активности в фитнес-зале, мы собрали крутые упражнения для пресса, которые можно делать практически не вставая со стула.
Нам понадобится обычный стул. Выпрямляем спину, а ладони кладем сзади себя на сидение, кисти при этом смотрят вперед. На выдохе приподнимаем колени и держим их на весу. Медленно вдыхаем и опускаем согнутые ноги на пол. Повторяем упражнение как минимум 15 раз. Чем больше подходов вы сделаете, тем быстрее добьетесь отличного результата в виде крепкого пресса.
Практически никто не выполняет это упражнение с целью подкачать, и очень зря. Упражнения подобного рода прекрасно помогают формировать красивый пресс. Кстати, выполнять их можно где и когда угодно. Все просто — делаем вдох, при этом медленно сжимаем интимные мышцы и втягиваем живот как во время планки. Удерживаем мышцы в напряжении на несколько секунд. После этого выдыхаем и повторяем 10—15 раз.
Еще одно суперпростое, но эффективное офисное упражнение. Садимся на край стула и слегка отклоняемся назад, при этом спина прямая. Медленно поднимаем колени к груди, мышцы живота напряжены. На выдохе разгибаем колени, не опуская их на пол. Вдыхаем, медленно сгибаем колени обратно так же медленно разгибаем. Повторяем около 15 раз.
Завершить сет упражнений можно скручиванием. Снова садимся на стул, заводим руки за голову. На выдохе поворачиваем корпус влево, таз остается на месте. Вдыхая, возвращаемся в исходную позицию. Повторяем по той же схеме вправо. Делаем как минимум 10 подходов.