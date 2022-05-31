Упражнения на пресс, которые можно делать даже на работе

Найти время для занятий спортом не так-то просто. Но забрасывать подготовку к пляжному сезону ни в коем случае нельзя. Чтобы вы не переживали из-за недостаточной активности в фитнес-зале, мы собрали крутые упражнения для пресса, которые можно делать практически не вставая со стула.

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Упражнение на нижнюю треть

Нам понадобится обычный стул. Выпрямляем спину, а ладони кладем сзади себя на сидение, кисти при этом смотрят вперед. На выдохе приподнимаем колени и держим их на весу. Медленно вдыхаем и опускаем согнутые ноги на пол. Повторяем упражнение как минимум 15 раз. Чем больше подходов вы сделаете, тем быстрее добьетесь отличного результата в виде крепкого пресса.

Упражнение на интимные мышцы

Практически никто не выполняет это упражнение с целью подкачать, и очень зря. Упражнения подобного рода прекрасно помогают формировать красивый пресс. Кстати, выполнять их можно где и когда угодно. Все просто — делаем вдох, при этом медленно сжимаем интимные мышцы и втягиваем живот как во время планки. Удерживаем мышцы в напряжении на несколько секунд. После этого выдыхаем и повторяем 10—15 раз.

Разгибание колен

Еще одно суперпростое, но эффективное офисное упражнение. Садимся на край стула и слегка отклоняемся назад, при этом спина прямая. Медленно поднимаем колени к груди, мышцы живота напряжены. На выдохе разгибаем колени, не опуская их на пол. Вдыхаем, медленно сгибаем колени обратно так же медленно разгибаем. Повторяем около 15 раз.

Упражнение на скручивание мышц