Почему после липосакции лишний вес может вернуться

— Во-первых, липосакция не является способом похудеть, и это нужно четко понимать, обращаясь к пластическому хирургу. Прежде всего, это способ привести свое тело в форму, избавиться от жировых ловушек, поэтому многие специалисты предлагают пациентам сначала сесть на диету, сбросить какое-то количество килограммов и только потом прибегать к липосакции. Во-вторых, после проведения процедуры вам в любом случае придется взять себя в руки — ввести те или иные ограничения в питании и начать вести активный образ жизни, в противном случае лишний вес все равно будет набираться, но откладываться он будет в тех местах, где вы этого меньше всего ждете. И тогда снова придется прибегнуть к липосакции,