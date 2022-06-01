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1 час назад

Главные симптомы отравления пестицидами

FBM.ruиещё 1

В интервью радио Sputnik Ольга Фомичева, советник отдела надзора по гигиене питания и контроля продуктов в обороте Управления санитарного надзора Роспотребнадзора, рассказала о признаках отравления пестицидами. Она объяснила, как нужно готовить фрукты и овощи, чтобы защитить себя от химикатов.

Главные симптомы отравления пестицидами
Фото: FBM.ruFBM.ru

По ее словам, чаще всего пациенты чувствуют слабость, судороги, онемение конечностей и головокружение.

Фомичева напомнила, что химические вещества, которые предназначены для борьбы с вредителями, опасны для здоровья человека. Накапливаясь в организме, они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, а при остром введении – вызвать паралич.

“Степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от типа химиката. Общими и наиболее распространенными симптомами являются слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, паралич, головокружение”,

– пояснила специалист.

При появлении симптомов отравления Фомичева посоветовала немедленно обратиться за медицинской помощью. А для профилактики эксперт рекомендовала тщательно мыть продукты перед приготовлением, очищать кожицу и листья, а также применять термическую обработку.

Роспотребнадзор контролирует соответствие плодоовощной продукции гигиеническим требованиям, отметила она.

Здоровье,Ольга Фомичева,Роспотребнадзор,
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