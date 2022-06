Названы замедляющие процессы старения привычки

Известные врачи назвали 12 здоровых привычек и ритуалов, замедляющих процессы старения: по их словам, солнцезащитный крем, отказ от кофе и соли, а также соблюдение водного баланса, в числе прочего, помогут сохранить молодость, красоту и здоровье. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).