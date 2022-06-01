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3 часа назад

105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Lenta.ru

Долгожительница из США отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WNYT.

105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дороти Боггес из Вашингтона, округ Колумбия, отпраздновала знаменательную дату в окружении родных, друзей и соседей, которые устроили для 105-летней именинницы чествование и вечеринку прямо перед ее домом.

Женщина рассказала, что чувствует себя на 17 лет, а причиной долголетия назвала правильное сочетание отдыха и активной ходьбы.

«Нужно побольше отдыхать, а потом побольше двигаться. Ходить, ходить и ходить!»

— заявила американка.

Долгожительница до сих пор сама водит машину, активно участвует в жизни своего района, а ее дни рождения каждый год отмечает вся округа.

«Подозреваю, что вы подустали от всех этих празднеств в мою честь, но я благодарна, что вы пришли»,

— пошутила она, обращаясь к гостям.

Здоровье,
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