Специалисты назвали 5 привычек, помогающих сбросить вес

Раннее пробуждение подтолкнёт вас к занятиям над собой. У людей, встающих рано, остаётся больше времени на себя. Можно полноценно питаться, посвятить время тренировкам, обойтись без перекусов на бегу в течение дня.

Сразу после пробуждения следует выпивать стакан тёплой воды. Она запусти работу пищеварительной системы и настроит на работу центральную нервную систему.

Завтрак должен быть самым большим приёмом пищи за день и богатым белком. белок улучшит настроение, отрегулирует уровень сахара в крови и настроит вас на тренировку, уверены эксперты.

Отправится в фитнесс-зал после тяжёлого рабочего дня бывает очень сложно. Поэтому, все тренировки лучше назначать на утро.

Так вы их точно не пропустите, а спорт даст вам заряд бодрости на весь день. Тренировки улучшают цикл сна и более эффективно сжигают жир.