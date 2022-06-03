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2 часа назад

Специалисты назвали 5 полезных привычек, помогающих сбросить вес

runews24.ruиещё 1

Раннее пробуждение подтолкнёт вас к занятиям над собой. У людей, встающих рано, остаётся больше времени на себя. Можно полноценно питаться, посвятить время тренировкам, обойтись без перекусов на бегу в течение дня.

Специалисты назвали 5 привычек, помогающих сбросить вес
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сразу после пробуждения следует выпивать стакан тёплой воды. Она запусти работу пищеварительной системы и настроит на работу центральную нервную систему.

Завтрак должен быть самым большим приёмом пищи за день и богатым белком. белок улучшит настроение, отрегулирует уровень сахара в крови и настроит вас на тренировку, уверены эксперты.

Отправится в фитнесс-зал после тяжёлого рабочего дня бывает очень сложно. Поэтому, все тренировки лучше назначать на утро.

Так вы их точно не пропустите, а спорт даст вам заряд бодрости на весь день. Тренировки улучшают цикл сна и более эффективно сжигают жир.

После тренировки тела, важно подготовить разум. Эксперты советуют 10-15 минут в день посвящать медитации. Сеанс медитации позволит справится со стрессом и тревогой и не "заедать" их в течение дня.

Здоровье,Как похудеть,
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