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2 часа назад

Как связаны рак груди и сахарный диабет

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Согласно данным ВОЗ, раком молочной железы болеет каждая двенадцатая женщина. Еще одна тревожная новость – возникновение злокачественной опухоли может стать причиной развития сахарного диабета II типа. К такому выводу пришли специалисты из университета Калифорнии. Как эти патологии связаны, подробнее расскажет “Рамблер”.

Как связаны рак груди и сахарный диабет
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ученые из университета Калифорнии в ходе исследования проанализировали молекулы, выделяемые раковыми клетками. Так они выяснили, что в опухолях вырабатывается большое количество РНК-молекулы miR-22. На следующем этапе исследования микробиологи ввели ее частицы подопытным мышам. Оказалось, что miR-122, будучи в избытке, проникает в клетки поджелудочный железы. Более того, эта РНК-молекула препятствует нормальной выработке инсулина. Как следствие, у мыши возникают сахарный диабет II типа, заболевания нервной и иммунной систем, а также проблемы с кровообращением.

Чтобы исключить диагноз – рак молочной железы – нужно регулярно проводить самостоятельную пальпацию, проходить УЗИ груди и маммографию с последующей консультацией у маммолога, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Стоит помнить, что уплотнения – это не всегда онкология. В большинстве случаев, это фиброзно-кистозные мастопатии, прощупываться могут лимфатические узлы. Не стоит впадать в панику. Это лишь повод обследоваться. В случае обнаружения каких-либо новообразований проводится пункция образований с последующим гистологическим исследованием. Самое главное – это ранняя диагностика, раннее выявление, своевременное лечение.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Здоровье,ВОЗ,
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