Как связаны рак груди и сахарный диабет

Согласно данным ВОЗ , раком молочной железы болеет каждая двенадцатая женщина. Еще одна тревожная новость – возникновение злокачественной опухоли может стать причиной развития сахарного диабета II типа. К такому выводу пришли специалисты из университета Калифорнии. Как эти патологии связаны, подробнее расскажет “Рамблер”.

Ученые из университета Калифорнии в ходе исследования проанализировали молекулы, выделяемые раковыми клетками. Так они выяснили, что в опухолях вырабатывается большое количество РНК-молекулы miR-22. На следующем этапе исследования микробиологи ввели ее частицы подопытным мышам. Оказалось, что miR-122, будучи в избытке, проникает в клетки поджелудочный железы. Более того, эта РНК-молекула препятствует нормальной выработке инсулина. Как следствие, у мыши возникают сахарный диабет II типа, заболевания нервной и иммунной систем, а также проблемы с кровообращением.