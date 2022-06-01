Четыре полезных для костей напитка

Считается, что крепкие кости делают тело сильным. Для того чтобы с возрастом ваши кости оставались такими же, можно обратиться к некоторым напиткам.

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Укрепить кости можно при помощи восполнения дефицита питательных веществ. Среди них - и кальций, и магний, и витамины С, D, К, и бор, и фосфор, и калий. Сбалансированное питание даст возможность получать все эти вещества в нужном количестве.

Есть также четыре напитка, которые помогут укрепить кости. Употреблять эти напитки можно даже ежедневно.

Смузи из чернослива. Полезнее всего такой напиток окажется, если вы для приготовления смузи возьмёте целый чернослив вместо сока. Согласно научным исследованиям, если съедать в день по 5-6 черносливов, то это защитит вас от потери костной массы. Также в черносливе содержится калий, фосфор, бор, витамин К. Зелёный чай. Отличается такой чай мощным антиоксидантным эффектом. По словам диетологов, компоненты зелёного чая снижают вероятность переломов, так как улучшают минеральную плотность костей и способствуют их росту. Помимо этого, важную роль играет фторид, который входит в состав этого чая. Данное вещество помогает замедлить развитие остеопороза (состояние, при котором кости становятся хрупкими и слабыми).

Зелёные соки. Это соки, которые приготовлены из листовой зелени: петрушки, кинзы, листовой и обычной капусты, салата ромэн. Такие овощи обеспечат кости растительным кальцием, который нужен для построения костей. Кроме того, в зелёных овощах много витамина С и К. Кефир. Эксперты обнаружили, что этот напиток может улучшить минеральную плотность костей. Также всего одна порция кефира содержит белок (9 г), кальций (25 процентов дневной нормы), фосфор (20 процентов дневной нормы), витамин D (12 процентов суточной нормы). Все эти вещества тоже очень полезны для костей.