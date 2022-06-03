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15 минут назад

Малышева рассказала о правильном выборе солнцезащитного крема

Мослентаиещё 1

При выборе солнцезащитного крема нужно обращать внимание на индексы SPF и PPD, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллега невролог Дмитрий Шубин.

Малышева рассказала о правильном выборе солнцезащитного крема
Фото: МослентаМослента

«Вот эти надписи, SPF и PPD, в идеале должны быть на одном креме. Это защита от всех спектров лучей»,

— рассказала Малышева.

По словам Шубина, крем с надписью SPF на упаковке предотвращает воздействие на кожу лучей типа B и защищает ее от ожогов. Крем с индексом PPD защищает кожу от лучей типа А и предотвращает риски ракового перерождения клеток кожи.

Специалисты добавили, что для защиты от солнца лица, шеи и кистей рук достаточно нанести не более двух чайных ложек крема. Если открыты другие участки тела, то для них потребуется такое же количество средства, заключили врачи.

Здоровье,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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