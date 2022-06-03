Малышева рассказала о правильном выборе солнцезащитного крема

При выборе солнцезащитного крема нужно обращать внимание на индексы SPF и PPD, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллега невролог Дмитрий Шубин.

Фото: Мослента Мослента

«Вот эти надписи, SPF и PPD, в идеале должны быть на одном креме. Это защита от всех спектров лучей»,

— рассказала Малышева.

По словам Шубина, крем с надписью SPF на упаковке предотвращает воздействие на кожу лучей типа B и защищает ее от ожогов. Крем с индексом PPD защищает кожу от лучей типа А и предотвращает риски ракового перерождения клеток кожи.