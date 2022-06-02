Как употреблять молочку при непереносимости лактозы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделилась способами употребления молочных продуктов для тех, кто страдает от непереносимости лактозы. Одним из таких способов является добавление в молоко специальных ферментов.
"Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока, сыплете туда и пьете. А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется и никаких симптомов не будет",
— рассказала Нурия Дианова.
Также врач напомнила, что люди с непереносимостью лактозы могут потреблять молочные продукты, которые прошли ферментацию, например творог, сыр, йогурт. В них содержится ничтожно малое количество лактозы.
Ранее Нурия Дианова рассказала о болезнях, которые могут возникнуть из-за употребления майонеза.