Как употреблять молочку при непереносимости лактозы

"Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока, сыплете туда и пьете. А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется и никаких симптомов не будет",