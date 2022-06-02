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1 час назад

Диетолог Дианова посоветовала использовать специальные ферменты при непереносимости лактозы

Газета.Ruиещё 4

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделилась способами употребления молочных продуктов для тех, кто страдает от непереносимости лактозы. Одним из таких способов является добавление в молоко специальных ферментов.

Как употреблять молочку при непереносимости лактозы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы, вы покупаете ферменты, которые продаются в аптеке, и при ситуационном употреблении молока, сыплете туда и пьете. А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактаза сыплется в молоко, и через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется и никаких симптомов не будет",

— рассказала Нурия Дианова.

Также врач напомнила, что люди с непереносимостью лактозы могут потреблять молочные продукты, которые прошли ферментацию, например творог, сыр, йогурт. В них содержится ничтожно малое количество лактозы.

Ранее Нурия Дианова рассказала о болезнях, которые могут возникнуть из-за употребления майонеза.

Здоровье,Нурия Дианова,
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