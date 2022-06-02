Нужен ли взрослым дневной сон и как он влияет на организм

Кто же не мечтал хоть раз посреди рабочего дня устроить тихий час? Все мы не любили этот момент в детском саду, и крайне скучаем по нему теперь во взрослой жизни. Рамблер разобрался, так ли нужен взрослому человеку дневной сон и какое влияние он оказывает на организм.

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Ученые даже провели исследование на тему того, как сказывается на организме и умственных способностях сон в дневное время. Они понаблюдали за почти двумя тысячами людей в возрасте от 60 лет. По результатам, 1500 тысячи людей, которые регулярно практиковали сон от 5 минут до двух часов в дневное время, показали гораздо лучшие результаты, проходя тест на определение деменции, чем те оставшиеся, кто не спал днем.

Следовательно, дневной сон способствует, как минимум, сохранению когнитивных способностей человека, что уже немаловажно.

Однако специалисты отмечают, что для взрослого здорового человека дневной сон не так уж и обязателен, если он хорошо спит ночью и утром не чувствует себя уставшим. Если же ночью человек спит плохо, или просто крайне поздно ложится и не высыпается, тихий час днем будет очень кстати. Вот только стоит знать, что специалисты не рекомендуют спать днем более получаса и просыпаться позже 16:00 - в противном случае вы проснетесь не с восстановленными силами и энергией, а, более вероятно, с больной головой и в "разбитом" состоянии. Это связано с тем, что когда на улице начинает темнеть, организм начинает вырабатывать мелатонин, и если в этот момент проснуться, вы будете чувствовать упадок сил.