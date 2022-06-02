Врач рассказал об опасностях растительных продуктов

«В растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что является очень высоким показателем»,

Врач предупредил, что некоторые растительные продукты вредны для поджелудочной железы. Например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо стоит употреблять с осторожностью.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.