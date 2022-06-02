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2 часа назад

Врач Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма

RT на русском

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал о некоторых опасностях растительных продуктов для организма.

Врач рассказал об опасностях растительных продуктов
Фото: RT на русскомRT на русском

«В растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что является очень высоким показателем»,

— пояснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Врач предупредил, что некоторые растительные продукты вредны для поджелудочной железы. Например, орехи, семечки, растительное масло, оливки, авокадо стоит употреблять с осторожностью.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Здоровье,Наталья Нефедова,
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