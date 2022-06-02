3 способа обмануть мозг и не испытывать постоянный голод

Совсем скоро открывается пляжный сезон, а где-то уже сейчас можно заметить загорающих горожан в парках. Но мы рекомендуем все же дождаться, пока лето официально вступит в свои права, и уже тогда надевать свой лучший купальник. А пока у нас есть время, стоит основательно взяться за режим питания. Не всегда удается отказаться от лишней порции любимого блюда, но уже на следующий день начинаешь себя ругать за лишний килограмм. Мы подумали, что наши советы по контролю голода будут очень кстати.

Ешьте без спешки

Когда мы едим слишком быстро или же перекусываем на бегу, наш мозг просто не успевает понять, что произошло. Пока полезные и не очень вещества усваиваются, мозг соображает, где бы получить еще калорий. Ваша задача — дождаться, пока мозг получит нужный сигнал от желудка. Постарайтесь сделать хотя бы обед самым основательным приемом пищи. Ешьте медленно и осознанно. Только в таком ритме можно понять, что вы уже достаточно наелись и лишняя порция будет точно ни к чему.

Не забывайте про воду

Поддержание водного баланса — один из ключевых моментов, если вы решили сбросить приличное количество килограммов. Чтобы немного сбить аппетит, вы можете выпить с утра стакан теплой воды, которая запустит обменные процессы, кроме того, один стакан воды перед каждым приемом позволит почти на четверть сократить порцию — вам просто не захочется съесть больше.

Гуляем после еды